Дороги в российском регионе заволокло дымом

Baza: в Хабаровском крае видимость на дорогах снижена из-за лесных пожаров

В Хабаровском крае дороги заволокло дымом из-за лесных пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Хабаровск третий день затянут дымом из-за крупных природных пожаров — сразу в нескольких регионах Дальнего Востока сложилась тяжелая ситуация с возгоранием лесов», — говорится в сообщении.

По информации региональной Госавтоинспекции, опубликованной в Telegram-канале ведомства, видимость из-за дыма от лесных пожаров ограничена на федеральных и на региональных трассах. Водителей призывают быть осторожными и двигаться максимально медленно, используя дневные ходовые огни, противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию.

10 мая од Улан-Удэ вспыхнул крупный лесной пожар, очевидцы засняли его на видео. Огонь разбушевался в районе железнодорожной станции «Мостовой», что находится в 20 километрах к северу от Улан-Удэ. На кадрах видно, как местные жители пытаются затушить огонь при помощи подручных средств.

Также 4 мая глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров.

Ранее у Телецкого озера на Алтае произошел лесной пожар.