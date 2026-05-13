Обвиняемый в атаках на объекты в Туапсе командир ВСУ заочно арестован

Украинского командира Александра Щепцова заочно арестовали в России за атаки на инфраструктуру в акватории Черного моря и дома в Туапсе. Об этом сообщил ТАСС.
«Суд в России заочно арестовал на два месяца Щепцова Александра Владимировича, который объявлен в федеральный и международный розыск в рамках расследования уголовного дела о совершении террористических актов (ст. 205 УК РФ) на территории Туапсе», — сказал источник агентства.
Щепцову, в том числе, вменяют статью ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По информации СК РФ, в 2024–2025 годах по приказам украинского командира безэкипажными надводными катерами были атакованы объекты гражданской морской инфраструктуры в акватории Черного моря и частные домовладения на побережье Туапсе.
В конце апреля в результате атаки БПЛА в море у Туапсе появилось нефтяное пятно на 10 тыс. кв. м.
Ранее в Туапсе пообещали очистить пляж от нефтепродуктов к летнему сезону.