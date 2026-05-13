В США на рассекреченной видеозаписи НЛО увидели херувима

Американские духовные лидеры заявили, что обнаружили изображение херувима на одном из недавно рассекреченных министерством обороны США видеороликов с неопознанными летающими объектами. Об этом сообщает британская газета Daily Star.

Пастор из Техаса Джош Хоуэртон объявил в социальных сетях, что увиденное им на двухминутной записи 2013 года, где в инфракрасном диапазоне запечатлён объект, похожий на восьмиконечную звезду, поразительно напоминает описание херувимов из ветхозаветной Книги пророка Иезекииля. Там говорится о колёсах с необычным устройством, напоминающим «колесо в колесе». В связи с этим видео конгрессвуман Анна Паулина Луна также разместила на своей странице изображение херувима.

По мнению других комментаторов, объект больше похож на шестикрылых серафимов из Книги пророка Исаии. Но скептики тут же указали на несоответствие, посколькуна видео у НЛО ясно видны восемь «крыльев», тогда как у серафимов их лишь шесть.

В свою очередь, в заявлении властей США подчеркивается, что запись пока не изучалась профильными специалистами, и она не может быть доказательством существования ангелов или херувимов.

10 мая сообщалось, что в рассекреченных ФБР США файлах о внеземной жизни и НЛО содержится информация о существах маленького роста.

Ранее певец Юрий Лоза отреагировал на сообщения о том, что в США видели инопланетян.