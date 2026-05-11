Лоза отреагировал на сообщения о том, что в США видели инопланетян

ФБР рассекретило материалы об инопланетянах, в них описаны разные свидетельства о пришельцах и неопознанных летающих объектах. Певец Юрий Лоза в беседе с «Газетой.Ru» назвал пиар-акцией действия властей США и предложил им показать миру реального пришельца.

«У Шекспира в «Ромео и Джульетте» говорится: «Есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам». Думаю, в этой фразе высказана весьма актуальная мысль – мы много не знаем и о многом лишь догадываемся. Соответственно, на теме догадок строится большое количество теорий и фальсификаций. Можно опубликовывать любые сенсационные материалы о чем угодно, но пока не будет конкретных доказательств, все это — просто пиар. Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим», — заключил он.

В рассекреченных ФБР США файлах о внеземной жизни и НЛО содержится информация о существах маленького роста. В 60-х годах прошлого века фиксировалось большое количество случаев появления НЛО. Так, в отчете от октября 1966 года говорится о летающих объектах, которые бесшумно зависали в воздухе, быстро набирали скорость и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования.

Несколько свидетелей утверждали, что видели членов экипажа НЛО. По их словам, это были существа ростом от 107 до 122 см, одетые в то, что похоже на скафандры и шлемы.

В документах также сообщалось о предполагаемых обломках летающих тарелок, которые якобы являлись фрагментами из неизвестного металла.

Ранее Милонов заявил, что власти США манипулируют доказательствами об НЛО.