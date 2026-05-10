В рассекреченных в США документах об НЛО описан внешний вид пришельцев

В рассекреченных ФБР США файлах о внеземной жизни и НЛО содержится информация о существах маленького роста. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В 60-х годах прошлого века фиксировалось большое количество случаев появления НЛО. Так, в отчете от октября 1966 года говорится о летающих объектах, которые бесшумно зависали в воздухе, быстро набирали скорость и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования. Несколько свидетелей утверждали, что видели членов экипажа НЛО. По их словам, это были существа ростом от 107 до 122 см, одетые в то, что похоже на скафандры и шлемы.

В документах также сообщалось о предполагаемых обломках летающих тарелок, которые якобы являлись фрагментами из неизвестного металла.

10 мая сообщалось, что почти 500 млн человек посетили за сутки посетили сайт, на котором Пентагон разместил рассекреченные данные об НЛО.

Ранее сообщалось, что в США таинственно пропадают ученые, изучающие НЛО.