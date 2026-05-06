В Крыму парк аттракционов вспыхнул и попал на видео

В Крыму произошел пожар на территории парка аттракционов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Крым».

Инцидент произошел в городе Евпатории в парке аттракционов «Авангард», расположенном на проспекте Ленина. Зону развлечений заволокло густым черным дымом — этот момент попал на видео. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.

До этого в Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов. В тот момент внутри этого помещения находился один человек, он успел выбежать на улицу и не пострадал. Впоследствии пламя перекинулось на другие строения, жильцов в них не было. В связи со случившимся было принято решение частично отключить свет.

Ранее у Телецкого озера на Алтае произошел лесной пожар.