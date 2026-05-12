Суд вынес приговор экс-главе криптобиржи Binance по делу о мошенничестве

Экс-главу криптобиржи Binance Смеркиса осудили на 5 лет по делу о мошенничестве

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ, сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

По сведениям ведомства, в 2024 году к Смеркису обратился криптоблогер, который хотел заказать у обвиняемого рекламную кампанию по привлечению новых пользователей.

В прокуратуре добавили, что Смеркис пообещал блогеру, что организует рекламную кампанию, которая привлечет около 2 млн новых пользователей. За свои услуги мужчина запросил более чем 8,8 млн рублей. Заказчик перевел Смеркису эту сумму на криптокошелек.

В публикации отмечается, что обвиняемый не исполнил взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распорядился по личному усмотрению.

Смеркис был признан виновным по статье Уголовного кодекса России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Приговор в законную силу не вступил.

В июле 2025 года сообщалось, Смеркис погасил весь ущерб по уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее экс-замдиректору концерна «Калашников» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.