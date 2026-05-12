В США перенесли рейс из-за обоймы для огнестрельного оружия

PYOK: рейс Frontier Airlines сорвался в США из-за обоймы с патронами на борту

Рейс пассажирского самолета авиакомпании Frontier Airlines был сорван в США из-за случайно найденной обоймы с патронами. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В публикации отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 10 мая, на рейсе из Денвера в аэропорт Финикс Скай-Харбор. После посадки пассажиров на самолет один из летевших почувствовал себя плохо, для него были вызваны сотрудники медицинской службы. Медсестра во время осмотра пассажира заметила на полу салона самолета обойму для огнестрельного оружия, о чем доложила экипажу.

Воздушное судно немедленно оцепили, из него на взлетную полосу вывели 240 человек. Позднее пассажиров доставили в терминал для повторного досмотра. Ни у кого из них не обнаружили оружие.

Однако рабочее время сотрудников Frontier закончилось, и авиаперевозчик не смог найти замену экипажу. В итоге пассажиры отправились в штат Аризона утром 11 мая.

