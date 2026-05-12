Синоптик рассказал, когда в Москву придет летнее тепло

В 2026 года летняя жара может наступить в Москве и Подмосковье в конце второй декады мая. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, температура воздуха в столичном регионе значительно вырастет в выходные, 16 и 17 мая. В этом в ночь на субботу столбики термометров покажут +9…+14 °C, а дневное время воздух прогреется до +27 °C. Несмотря на пасмурную погоду, осадков в этот день не ожидается.

Синоптик предупредил, что атмосферное давление будет расти. 16 мая оно составит 743 мм рт. ст., а 17 мая поднимется до 746 мм рт. ст. В воскресенье погода в Москве будет сухая и жаркая погода. В ночное время воздух разогреется до +12…+17 °C, а днем — до +21...+26 °C.

Эксперт добавил, что сейчас в столице уже устойчиво держатся летние температурные значения.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в ближайшие дни формировать погоду в столичном регионе будет «плаксивый» атлантический циклон – на этом фоне можно пока не рассчитывать на сухую погоду. По ее словам, всю неделю будут идти дожди, самые сильные из которых прогнозируются на четверг.

Ранее москвичам пообещали аномальную жару и ливни с грозами.

 
