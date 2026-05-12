Москвичам пообещали аномальную жару и ливни с грозами

В столичном регионе на этой неделе сохранится теплая погода, ближе к выходным воздух прогреется до +27 градусов, сообщил в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ближайшие дни днем температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов, а в четверг и пятницу воздух прогреется местами до +25...+27 градусов. В первой половине недели ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы.

Ночью, по словам Ильина, температура воздуха останется в пределах +10…+15 градусов, местами по ночам также будут идти дожди. Ветер прогнозируется южный и юго-восточный, скорость его составит 4-5 м/с, однако во время грозы он может усилиться до 10-15 м/с, заключил синоптик.

