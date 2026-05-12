Часть префектуры Нагано в Японии осталась без электричества из-за непогоды

NHK: почти полмиллиона домов остались без света в Японии из-за грозы

Почти полмиллиона домохозяйств остались без света из-за грозы в японской префектуре Нагано. Об этом сообщает NHK со ссылкой на данные местной энергокомпании.

В публикации отмечается, что из-за ударов молний более 478 тысяч домохозяйств префектуры остались без электричества.

По данным издания, специалисты устранили неполадки и вернули подачу электроснабжения спустя несколько часов.

