Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Жуковский остался без электроснабжения

В Жуковском заявили об отсутствии света из-за технического сбоя на сетях
urbans/Shutterstock/FOTODOM

Подмосковный Жуковский остался без электроснабжения из-за технологического сбоя на электросетях «Россетей». Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

«В связи с технологическим сбоем на электросетях «Россетей» отключено электроснабжение по многим улицам города», — говорится в публикации.

Отмечается, что света нет в ряде районов — на улицах Гагарина, Федотова, Нижегородской, Чкалова, Баженова, Молодежной, Левченко, Солнечной, Амет-хан Султана и других.

Аварийная ситуация затронула также поселки Кратово и Ильинский в Подмосковье, рассказали в мэрии. Там также добавили, что бригада «Россети Московский регион» уже находится на месте и ведет переключение электрооборудования. Предполагается, что в течение часа подача электричества потребителям будет возвращена.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил у себя в Telegram-канале, что из-за массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) система электроснабжения Запорожской области получила серьезные повреждения. По его словам, часть муниципалитетов удалось подключить к электроснабжению, но отключения электроэнергии могут повториться.

Ранее энергообъект на севере Украины получил повреждения.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!