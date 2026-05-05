В Жуковском заявили об отсутствии света из-за технического сбоя на сетях

Подмосковный Жуковский остался без электроснабжения из-за технологического сбоя на электросетях «Россетей». Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

«В связи с технологическим сбоем на электросетях «Россетей» отключено электроснабжение по многим улицам города», — говорится в публикации.

Отмечается, что света нет в ряде районов — на улицах Гагарина, Федотова, Нижегородской, Чкалова, Баженова, Молодежной, Левченко, Солнечной, Амет-хан Султана и других.

Аварийная ситуация затронула также поселки Кратово и Ильинский в Подмосковье, рассказали в мэрии. Там также добавили, что бригада «Россети Московский регион» уже находится на месте и ведет переключение электрооборудования. Предполагается, что в течение часа подача электричества потребителям будет возвращена.

