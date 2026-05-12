Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман

Шувалов: туман в Москве рассеется вечером 12 мая после дождя
Туман в Москве свидетельствует о начале потепления, к вечеру вторника пройдет дождь и туман полностью рассеется. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал РИА Новости.

«Все-таки «черемуховые холода» были - это следствие в определенной степени. Сегодня к концу дня пройдет дождь, и от тумана не останется и следа», — отметил Шувалов.

Он добавил, чт ов среду, 13 мая, ожидается теплая погода до +21°C, а в последующие дни — до +21…+23°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что летняя погода наступит в Москве до конца этой недели. Метеоролог добавил, что к следующим выходным в Москве распогодится: ночью столбик термометра поднимется до +10°C...+15°C, днем разогреет до +22°C...+27°C, что соответствует многолетним показателям середины лета.

В Москве 12 мая, как ранее рассказал Тишковец, ожидаются небольшой дождь, морось, туман и температура до +18°C.

