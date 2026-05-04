Дачникам рассказали, как прошедшие заморозки отразятся на будущем урожае

Обрушившиеся в апреле на многие регионы заморозки и снегопады не ухудшат будущий урожай. Для весны такие погодные колебания вполне нормальны, апрель традиционно становится месяцем, когда после потепления внезапно холодает. Снегопады напитают почву влагой, которая хорошо отразится на посадках, рассказал 360.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«За последние 40 лет я не припомню апреля, чтобы не было заморозков или снега, а чаще бывает и то и другое. Это абсолютная норма, — заверил специалист. — Было похолодание, но не заморозки, температура ниже нуля не опускалась. И даже если бы она опустилась ниже нуля, до –2, например, это тоже было бы терпимо для растений».

Он подчеркнул, что снег с дождем – это еще не повод думать о гибели растений. Наоборот, почва благодаря осадкам будет напитана влагой, что положительно скажется на урожае. Кроме того, растения, даже цветущие, весеннее похолодание переносят хорошо, даже если случаются заморозки.

Так, например, плодовые растения в апреле в большинстве своем не успели зацвести. В Москве цветы распустились только у некоторых сортов вишни, алычи, но почти у всех цветы не пострадали. Что касается овощей, которые успели посеять многие садоводы, включая морковь, свеклу, редис и так далее, то они в основном морозостойкие и даже при заморозках до -4 градусов не страдают, отметил Туманов.

В целом дачники в России обычно знают о предстоящих похолоданиях весной и на этот случай заранее готовятся, добавил специалист. В том числе для минимизации ущерба от радиационных ночных заморозков они обрызгивают водой растения и поливают землю, так как сырость не дает почве промерзнуть.

Напомним, до этого Андрей Туманов отмечал, что рискованное земледелие является нормой для большинства регионов России — многие культуры можно высаживать даже в снег. В числе таких культур он назвал, в частности, горох, свеклу, салаты, редиску, бобы.

