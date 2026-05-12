МЧС России решили создать в Арктической зоне четыре авиазвена

Куренков: МЧС создаст в Арктике четыре авиазвена из вертолетов Ми-38ПС

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство создаст в Арктической зоне четыре авиазвена для защиты труднодоступных районов Крайнего Севера. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие годы поэтапно созданные авиационные звенья появятся на базе вертолетов Ми-38ПС в Тикси, Диксоне и Анадыре», — сказал министр.

По словам главы МЧС, на Ямале продолжается обустройство аэродромной инфраструктуры, где в ближайшее время на дежурство заступит вертолет Ми-38ПС, специально созданный для работы в арктических условиях. Летчики и спасатели уже проходят теоретическую и практическую подготовку. Куренков подчеркнул, что развитию арктической авиации в министерстве уделяется особое внимание.

19 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО концентрирует свои силы в Арктике и активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны РФ и Северного морского пути.

В октябре прошлого года Россия представила «Арктическое досье» — национальный доклад о вкладе страны в восстановление экосистем Арктики. В фокусе — расширение сети особо охраняемых природных территорий, ликвидация накопленного экологического ущерба и обновление наблюдательной инфраструктуры. Документ объединяет государственные меры, инициативы регионов, науку и корпоративные программы.

