Директора российского депозитария приговорили к сроку за хищение

В Сочи директор депозитария Лазарев получил 10 лет за хищение более 220 млн руб

Центральный районный суд Сочи приговорил исполнительного директора «Многофункционального депозитарного центра» Алексея Лазарева к 10 годам колонии за кражу более 220 млн рублей из клиентских ячеек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Лазарев осужден за 27 эпизодов кражи в особо крупном размере с банковского счета. В последнем слове он заявил, что умысла на хищение не имел и до последнего намеревался вернуть деньги, раскаявшись в содеянном. Фигурант просил суд дать ему возможность заработать и скорее расплатиться с потерпевшими. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным запретом заниматься финансовой деятельностью.

Согласно материалам суда, начиная с 2022 года Лазарев систематически вскрывал индивидуальные сейфовые ячейки, арендованные гражданами для хранения денег и документов. При этом клиенты депозитария полагали, что их имущество надежно защищено, и не подозревали о существовании запасных ключей от этих ячеек. Также в хранилище отсутствовали камеры видеонаблюдения.

