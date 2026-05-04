Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Омского бизнесмена поймали на мошенничестве на полмиллиарда с цехами ракет «Ангара»

В Омске арестовали подрядчика по делу о хищении 545 млн рублей
Shutterstock

Центральный районный суд Омска отправил под стражу гендиректора ООО «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева, обвиняемого в хищении более 545 млн рублей у ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 53-летний обвиняемый с 2022 по 2025 год действовал в группе и похитил денбги, выделенные на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов для серийного производства ракет-носителей «Ангара» на площадке ПО «Полет».

Следствие считает, что для этого Золотарев оформлял и направлял в управление Федерального казначейства по Москве поддельные документы о покупке мостовых кранов у подконтрольных организаций по завышенной цене.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Золотарева также подозревают в двух аналогичных эпизодах.

До этого 235-й гарнизонный военный суд арестовал до 15 мая бывшего врио главы департамента строительства Росгвардии Сергея Жеребцова. По данным следствия, он участвовал в хищении бюджетных средств ведомства на сумму 83,7 млн рублей.

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в растрате 1,5 млрд рублей при строительстве моста.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!