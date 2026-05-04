Омского бизнесмена поймали на мошенничестве на полмиллиарда с цехами ракет «Ангара»

В Омске арестовали подрядчика по делу о хищении 545 млн рублей

Центральный районный суд Омска отправил под стражу гендиректора ООО «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева, обвиняемого в хищении более 545 млн рублей у ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 53-летний обвиняемый с 2022 по 2025 год действовал в группе и похитил денбги, выделенные на реконструкцию и техническое перевооружение корпусов для серийного производства ракет-носителей «Ангара» на площадке ПО «Полет».

Следствие считает, что для этого Золотарев оформлял и направлял в управление Федерального казначейства по Москве поддельные документы о покупке мостовых кранов у подконтрольных организаций по завышенной цене.

Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Золотарева также подозревают в двух аналогичных эпизодах.

До этого 235-й гарнизонный военный суд арестовал до 15 мая бывшего врио главы департамента строительства Росгвардии Сергея Жеребцова. По данным следствия, он участвовал в хищении бюджетных средств ведомства на сумму 83,7 млн рублей.

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в растрате 1,5 млрд рублей при строительстве моста.