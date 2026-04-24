В Москве арестовали обвиняемого в растрате 1,5 млрд рублей при строительстве моста

Суд арестовал обвиняемого в растрате более чем ₽1,5 млрд при строительстве моста

Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта дела о растрате более 1,5 миллиарда рублей при строительстве железнодорожного моста. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Мещанский районный суд города Москвы избрал в отношении Краснова Виктора Петровича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 июня 2026 года», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что его обвиняют растрате денежных средств, выделенных на строительство нового железнодорожного моста на Смоленском направлении.

16 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-депутату Госдумы и бывшему генеральному директору компании «Завод Исеть» Малику Гайсину, назначив ему 14 лет лишения свободы в колонии общего режима за растрату свыше 385 млн рублей.

Также Гайсину назначили штраф в размере 2 млрд рублей, он был взят под стражу сразу после вынесения решения.

