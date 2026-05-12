Во Франции высказались о мутации хантавируса

Министр здравоохранения Франции Рист: мы пока не знаем, мутировал ли хантавирус

Во Франции пока не смогли установить, подвергся ли хантавирус мутации, так как у специалистов пока недостаточно данных для окончательных выводов, заявила министр здравоохранения республики Стефани Рист. Об этом сообщает Sky News.

«У нас пока нет полной последовательности ДНК вируса... Мы не можем быть уверены, что этот вирус еще не мутировал», — заявила министр.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius было зафиксировано заражение хантавирусом.

По его словам, все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из них подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными. Все случаи носят единичный характер и находятся под тщательным медицинским контролем. Это, по его словам, исключает риск дальнейшего распространения вируса.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины.

Ранее в Канаде не увидели у хантавируса потенциала, схожего с коронавирусом.