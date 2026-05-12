В Канаде не увидели у хантавируса потенциала, схожего с коронавирусом

Ситуация с хантавирусом в мире не дорастет до уровня пандемии, как это случилось с коронавирусом. Об этом заявила на телеканале CBC глава Минздрава канадской провинции Британская Колумбия Бонни Хенри, передает ТАСС.

«Это не то, что мы считаем заболеванием с пандемическим потенциалом», — отметила она.

По ее словам, хантавирус хоть и является серьезным вирусом, но не распространяется так стремительно, как это было у коронавируса, гриппа или кори.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius было зафиксировано заражение хантавирусом.

По его словам, все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из них подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными. Все случаи носят единичный характер и находятся под тщательным медицинским контролем. Это, по его словам, исключает риск дальнейшего распространения вируса.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины.

Ранее хантавирус привел к нервному срыву у некоторых пассажиров MV Hondius.

 
