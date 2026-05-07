Стало известно, как россияне защищаются от клещей

Больше половины россиян признались, что привыкли не защищаться от укусов клещей во время выездов на природу. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 52% респондентов никак не защищаются от клещей. При этом одни из этих россиян уверены, что не встретят этих паразитов дома, а в лес они вовсе не ходят. Другие опрошенные заявили, что не принимают меры даже во время прогулок на природе, надеясь, что не встретят там клещей.

Однако другие участники опроса признались, что боятся этих паразитов, поэтому считают важной защиту от их укусов. 19% респондентов используют специальные спреи, которые также оберегают и от других насекомых, таких как комары и мошки.

Еще 16% россиян поделились, что надевают закрытую одежду, когда идут туда, где можно легко встретить клеща. Респонденты, которые часто ходят за грибами или ягодами, напомнили о том, что обувь должна быть закрытая, кофту важно заправить в брюки, а также надеть головной убор. Сразу после возвращения домой одежду нужно сменить и вытряхнуть.

Другие 10% опрошенных признались, что очень сильно боятся клещей, поскольку они бывают переносчиками энцефалита. Эти россияне делают прививку, чтобы не заразиться в случае укуса паразита.

Оставшиеся 3% проголосовали за вариант «другое».

