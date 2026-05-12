Вирусолог раскрыл пандемийный потенциал хантавируса

Хантавирус передается только при очень тесном контакте с зараженным, так как он распространяется не просто через «аэрозоль», а именно капельным путем. При значительных мутациях у вируса есть потенциал перерасти в пандемию, поэтому его следует оперативно «задавить», отметил в беседе с Aif.ru ведущий вирусолог России, академик РАН Петр Чумаков.

«Если говорить о передаче хантавируса от человека человеку, то пока она возможна только при очень тесном контакте с больным. Например, от одного супруга другому, когда они вместе спят, занимаются сексом, целуются. Или когда за больным ухаживают, не соблюдая или не зная правил гигиены», – пояснил ученый.

По его словам, распространяющийся в странах Южной Америки хантавирус поражает легкие, передается он при чихании и кашле со слюной. А обитающие в России хантавирусы, хотя и вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, легкие не трогают. На этом фоне их распространение более затруднено, объяснил Чумаков.

Вероятность новой пандемии из-за данной группы вирусов, по словам ученого, невелика. Хотя такой потенциал и есть, но это возможно лишь при увеличении скорости распространения в результате мутаций, а они, как правило, неизбежно происходят в процессе передачи заболевания. В этом плане все зависит от скорости локализации вновь выявляемых случаев инфекции, подчеркнул эксперт.

«Поэтому, сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания, и достаточно широко распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить», – заключил Чумаков.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius было зафиксировано заражение хантавирусом. Как отметил глава организации Тедрос Аданом, все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из них подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными. Он подчеркнул, что все предполагаемые и подтвержденные случаи носят единичный характер и находятся под тщательным медицинским контролем, что исключает риск дальнейшего распространения вируса.

