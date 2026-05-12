Дачникам рассказали, как защитить пионы от муравьев

«Пятый канал»: нашатырный спирт поможет защитить пионы от муравьев
Раствор на основе нашатыря поможет дачникам защитить пионы от муравьев, которые выедают лепестки, деформируют цветок, распространяют споры грибков (серую гниль, ржавчину). Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных садоводов.

Они советуют взять 50 мл нашатырного спирта, 10 литров теплой отстоянной воды и две столовые ложки хозяйственного мыла (натертого на терке или жидкого).

«Мыло играет ключевую роль, оно работает как прилипатель. Без него аммиак быстро выветривается уже через два-три часа. Мыльная пленка удерживает аммиак на листьях и бутонах несколько дней, усиливая отпугивающий эффект. Кроме того, само мыло разрушает восковый покров насекомых, заставляя их покинуть убежище», — отметили в сообщении.

Полученный раствор нужно перемещать и перелить в опрыскиватель или лейку с мелким ситом. Обрабатывать пионы лучше в мае, когда бутоны сформировались, но еще не раскрылись. Кусты нужно опрыскать обильно, стараясь попадать внутрь бутонов и на нижнюю сторону листьев.

До этого садоводы говорили, что опрыскивание пионов водой поможет дачникам защитить их от муравьев, потому что это частично уберет с растений нектар, привлекающий насекомых.

Ранее сообщалось, что россияне ринулись за товарами для комфортного отдыха на даче.

 
