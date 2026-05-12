Садоводам рассказали, как защитить урожай в заморозки

Заморозки в Московской области могут сохраняться вплоть до середины июня, однако дачникам паниковать не стоит. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Холодостойким овощам — морковке, свекле, луку, капусте — ничего не страшно. А теплолюбивые я уже высаживаю в теплицы и дополнительно укрываю пятилитровыми бутылками с отрезанным дном», — сказал эксперт.

«Для тех, кто не может постоянно находиться на участке, существуют автоматические открыватели форточек для теплиц. Они продаются в магазинах: достаточно настроить нужную температуру, и при повышении до 40 градусов двери и окна теплицы открываются самостоятельно, добавил он.

До этого Туманов говорил, что обрушившиеся на многие регионы апрельские заморозки и снегопады не ухудшат будущий урожай. Для весны, по его словам, такие погодные колебания вполне нормальны. Более того, снег напитает почву влагой, которая хорошо отразится на посадках.

