Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Садоводам рассказали, как защитить урожай в заморозки

Садовод Туманов: пластиковые бутылки помогут защитить урожай в заморозки
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

Заморозки в Московской области могут сохраняться вплоть до середины июня, однако дачникам паниковать не стоит. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Холодостойким овощам — морковке, свекле, луку, капусте — ничего не страшно. А теплолюбивые я уже высаживаю в теплицы и дополнительно укрываю пятилитровыми бутылками с отрезанным дном», — сказал эксперт.

«Для тех, кто не может постоянно находиться на участке, существуют автоматические открыватели форточек для теплиц. Они продаются в магазинах: достаточно настроить нужную температуру, и при повышении до 40 градусов двери и окна теплицы открываются самостоятельно, добавил он.

До этого Туманов говорил, что обрушившиеся на многие регионы апрельские заморозки и снегопады не ухудшат будущий урожай. Для весны, по его словам, такие погодные колебания вполне нормальны. Более того, снег напитает почву влагой, которая хорошо отразится на посадках.

Ранее дачникам рассказали, нужно ли в мае белить деревья.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!