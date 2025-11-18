На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запуск программы посадки в поезд по биометрии введут в 2026 году

Посадку в поезд по биометрии введут в пилотном режиме в 2026 году
Yoshio Tsunoda/Global Look Press

В 2026 году планируется экспериментальный запуск системы посадки в поезда с использованием биометрических данных на отдельных маршрутах, предшествующие испытания этой технологии уже ведутся. Об этом ТАСС сообщили представители министерства транспорта Российской Федерации незадолго до начала форума «Транспорт России».

«Есть вероятность, что пилотный запуск на ограниченных маршрутах состоится в 2026 году и после оценки результатов будет масштабирование», – говорится в официальном сообщении Минтранса.

До этого руководитель министерства транспорта РФ Андрей Никитин объявил о планах внедрения биометрической идентификации для регистрации на авиарейсы в российских аэропортах в ближайшие несколько лет. По словам министра, ведомство намерено протестировать систему идентификации пассажиров до конца 2025 года, и в настоящее время ведется активная работа по созданию необходимой технологической базы.

Ранее жителям Петербурга рассказали, когда в метро можно будет оплатить проезд по биометрии.

