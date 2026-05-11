Москву после «черемуховых» холодов ждет потепление

Синоптик Тишковец: дождь и температура до +14°C ожидаются в Москве 11 мая

В Москва в понедельник ожидаются облачная погода, кратковременные дожди и температура до +14°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт окклюзии. В течение дня в Москве и области сохранится облачность с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-восточный и восточный со скоростью 3–8 м/с, а температура воздуха составит +11…+14 °C.

Тишковец отметил, что атмосферное давление немного снизится и составит 746 мм рт. ст. На этом, по его словам, «черемуховые» холода завершатся.

Утром 11 мая в столице температура воздуха составляла +8,4°C. Небо было полностью затянуто кучево-дождевыми облаками с нижней границей 200–300 метров. Осадков не наблюдалось, видимость достигала 10 км, ветер отсутствовал, влажность воздуха составляла 95%, а атмосферное давление — 747,1 мм рт. ст.

Во вторник, 12 мая, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью температура составит +9…+12 °C, а днем воздух прогреется до +16…+19 °C, что соответствует климатической норме мая.

По словам синоптика, затем весенняя погода начнет переходить к летнему режиму. До конца недели в столице ожидается комфортное тепло около +20 °C, местами пройдут кратковременные ливни и грозы.

К следующим выходным в Москву придут жаркие континентальные субтропические воздушные массы из Средней Азии. Ночью температура не опустится ниже +10…+15 °C, а днем воздух прогреется до +23…+28 °C, что соответствует климатическим показателям середины лета.

Ранее синоптики обещали «финал майской жары» с грозами и до +27°C.