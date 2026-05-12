Россиянка получит более полумиллиона за травму при игре в экстремальную «Мафию»

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал 609 тысяч рублей с организатора мероприятий после того, как женщина сломала ногу во время игры в «Мафию». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Установлено, что 10 июля 2025 года женщина оформила заявку на участие в экстремальной версии игры «Мафия» для восьми человек. Особенностью этой игры были кресла, которые оборудовали механизмом принудительного вылета участника. Игроки вылетали с высоты более двух метров. В процессе игры истица неудачно приземлилась на жесткий мат, после чего почувствовала острую боль в ноге. В результате у нее диагностировали перелом, за которым последовало несколько операций на ноге и длительное лечение.

Женщина подала иск в суд. С ИП взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, материальный ущерб 49 010 рублей и расходы на оплату юридических услуг в сумме 60 000 рублей.

