Россиянка получит более полумиллиона за травму при игре в экстремальную «Мафию»

Екатеринбурженка отсудила 609 тыс. рублей за сломанную ногу при игре в «Мафию»
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал 609 тысяч рублей с организатора мероприятий после того, как женщина сломала ногу во время игры в «Мафию». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Установлено, что 10 июля 2025 года женщина оформила заявку на участие в экстремальной версии игры «Мафия» для восьми человек. Особенностью этой игры были кресла, которые оборудовали механизмом принудительного вылета участника. Игроки вылетали с высоты более двух метров. В процессе игры истица неудачно приземлилась на жесткий мат, после чего почувствовала острую боль в ноге. В результате у нее диагностировали перелом, за которым последовало несколько операций на ноге и длительное лечение.

Женщина подала иск в суд. С ИП взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, материальный ущерб 49 010 рублей и расходы на оплату юридических услуг в сумме 60 000 рублей.

До этого в Петербурге подросток попал в реанимацию после удара кулаком в живот во время футбольного матча. На юного спортсмена напал один из его соперников. В результате мальчика экстренно госпитализировали в университетскую клинику с диагнозом «тупая травма живота». Обследование показало подкапсульный разрыв селезенки — опасное повреждение, которое может привести к внутреннему кровотечению. Ребенка поместили в отделении анестезиологии и реанимации и подготовили его к операции.

Ранее в Волгограде девушка упала лицом на гвоздь во время хоррор-квеста.

 
