В Петербурге подросток попал на операционный стол после футбольного матча

У мальчика разорвалась селезенка после конфликта на футбольном поле в Петербурге

В Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию после удара кулаком в живот во время футбольного матча. Об этом случае рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

Инцидент произошел 9 мая в Выборгском районе. На юного спортсмена напал один из его соперников, в результате мальчика экстренно госпитализировали в университетскую клинику с диагнозом «тупая травма живота».

Обследование показало подкапсульный разрыв селезенки — опасное повреждение, которое может привести к внутреннему кровотечению.

Ребенка поместили в отделении анестезиологии и реанимации под постоянное наблюдение врачей. Медики подготовили его к операции, о результатах которой не сообщалось.

