Госдума рассмотрит вопрос о назначении омбудсмена

Госдума 14 мая рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека
Госдума на заседании 14 мая рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

В пресс-службе указали, что председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, во время которого обсуждались актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, рассмотрение которых ожидается в мае. В их числе вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в России, которое на конкурентной основе состоится 14 мая.

В конце апреля фракция «Справедливая Россия» предложила на должность уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову, которая занимает посты зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также первого замруководителя фракции.

22 апреля 2016 года Госдума выбрала Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. 22 апреля 2021 года ее переизбрали на эту должность. Известно, что ее кандидатуру в свое время также выдвинула фракция «Справедливая Россия».

Ранее в России предложили учредить должность военного омбудсмена для поддержки бойцов.

 
