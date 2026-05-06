Россиянам объяснили, как выбрать опытного риелтора

При выборе риелтора для покупки недвижимости важно учитывать его опыт, репутацию, а также наличие официальной регистрации. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Московской области, гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев.

По словам специалиста, при выборе риелтора в первую очередь нужно обращать внимание на наличие официальной регистрации и отсутствие финансовых проблем. Проверить эту информацию можно на порталах Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов и на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Сайт Российской гильдии риелторов расскажет, состоит ли агентство в профессиональном сообществе и есть ли в его штате аттестованные риелторы», — отметил эксперт.

По его словам, немаловажную роль также играют опыт и репутация специалиста. Рекомендуется учитывать отзывы родственников, друзей и других знакомых, которые уже пользовались услугами. При их отсутствии следует изучить отзывы и рекомендации в интернете. Отсутствие судимости можно проверить в открытых базах или запросить справку у самого риелтора.

Помимо этого, опытные риелторы сосредоточены на определенном сегменте рынка. Хороший специалист знает актуальные цены, особенности районов города и другую важную информацию.

Эксперт также посоветовал заключать письменный договор, в котором нужно четко описать конкретные услуги, которые должен оказать риелтор, а также права и обязанности обеих сторон на всех этапах сделки.

