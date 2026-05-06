Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиянам объяснили, как выбрать опытного риелтора

Эксперт Вихлянцев: опытные риелторы сосредоточены на определенном сегменте рынка
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

При выборе риелтора для покупки недвижимости важно учитывать его опыт, репутацию, а также наличие официальной регистрации. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Гильдии риэлторов Московской области, гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев.

По словам специалиста, при выборе риелтора в первую очередь нужно обращать внимание на наличие официальной регистрации и отсутствие финансовых проблем. Проверить эту информацию можно на порталах Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов и на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Сайт Российской гильдии риелторов расскажет, состоит ли агентство в профессиональном сообществе и есть ли в его штате аттестованные риелторы», — отметил эксперт.

По его словам, немаловажную роль также играют опыт и репутация специалиста. Рекомендуется учитывать отзывы родственников, друзей и других знакомых, которые уже пользовались услугами. При их отсутствии следует изучить отзывы и рекомендации в интернете. Отсутствие судимости можно проверить в открытых базах или запросить справку у самого риелтора.

Помимо этого, опытные риелторы сосредоточены на определенном сегменте рынка. Хороший специалист знает актуальные цены, особенности районов города и другую важную информацию.

Эксперт также посоветовал заключать письменный договор, в котором нужно четко описать конкретные услуги, которые должен оказать риелтор, а также права и обязанности обеих сторон на всех этапах сделки.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно купить квартиру у пожилого человека.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!