Риелтор объяснил, как повысить спрос на новостройки

Основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Ридусом» прокомментировал сокращение спроса на новостройки в России по сравнению с прошлым годом. По его мнению, чтобы вернуть темпы продаж квартир на первичном рынке, необходимо изменить модель привлечения средств граждан.

«Сегодня модель покупки предполагает, что человек должен внести на эскроу-счет максимально большую сумму для строящегося дома. Принцип «платите сейчас, потом будет дороже» не работает, поскольку недвижимость не дорожает. Необходимо получить от потенциального покупателя 10% стоимости будущего объекта недвижимости, посмотреть на его платежеспособность и согласовать контракт», — считает эксперт.

В течение 2026 года он предрек продолжение «серьезного шторма» на первичном рынке жилья.

Согласно прогнозам экспертов отрасли, несмотря на удорожание аренды в 2026 году снимать квартиру окажется выгоднее, чем покупать ее в условиях высоких ипотечных ставок. По расчетам аналитиков, аренда жилья будет в 2,1 раза дешевле покупки новой квартиры и в 1,8 раза дешевле покупки вторичной квартиры.

