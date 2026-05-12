В Италии впервые признали трех родителей у ребенка

Апелляционная инстанция города итальянского города Бари приняла беспрецедентное решение, официально узаконив статус трех родителей для появившегося на свет в Германии четырехлетнего мальчика. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на решение суда.

Суд позволил внести в реестр свидетельство о рождении четырехлетнего мальчика, воспитываемого двумя отцами и матерью.

Журналисты уточняют, что это первый подобный случай в судебной практике Италии. Corriere della Sera пишет, что мальчик родился в Германии естественным путем: его биологический отец состоит в браке с гражданином Италии и Германии (движениет ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским движением и запрещено в России), а мать – давняя подруга пары.

Отмечается, что немецкое законодательство разрешает усыновление в однополых парах, поэтому второй мужчина официально стал родителем. Позднее пара попыталась зарегистрировать этот статус в итальянской Апулии, но местный муниципалитет отказал, заподозрив суррогатное материнство, запрещенное в Италии.

Апелляционный суд Бари в свою очередь, рассмотрев дело, не нашел признаков суррогатного материнства. Судьи также приняли во внимание, что биологическая мать не против второго отца.

Два года назад Госдума РФ одобрила законопроект, предусматривающий запрет усыновления детей гражданами тех стран, где разрешено менять пол путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в удостоверяющие личность документы.

Ранее мигрантов поймали на усыновлении детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ.

 
