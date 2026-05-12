Апелляционная инстанция города итальянского города Бари приняла беспрецедентное решение, официально узаконив статус трех родителей для появившегося на свет в Германии четырехлетнего мальчика. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на решение суда.

Суд позволил внести в реестр свидетельство о рождении четырехлетнего мальчика, воспитываемого двумя отцами и матерью.

Журналисты уточняют, что это первый подобный случай в судебной практике Италии. Corriere della Sera пишет, что мальчик родился в Германии естественным путем: его биологический отец состоит в браке с гражданином Италии и Германии (движениет ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским движением и запрещено в России), а мать – давняя подруга пары.

Отмечается, что немецкое законодательство разрешает усыновление в однополых парах, поэтому второй мужчина официально стал родителем. Позднее пара попыталась зарегистрировать этот статус в итальянской Апулии, но местный муниципалитет отказал, заподозрив суррогатное материнство, запрещенное в Италии.

Апелляционный суд Бари в свою очередь, рассмотрев дело, не нашел признаков суррогатного материнства. Судьи также приняли во внимание, что биологическая мать не против второго отца.

