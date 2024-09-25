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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете усыновления в ряд стран

Госдума приняла в первом чтении проект о запрете усыновления в ряд стран

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет усыновления детей гражданами тех стран, где разрешено менять пол путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в удостоверяющие личность документы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Запрет коснется граждан стран Североатлантического альянса, так как в большинстве из них разрешение на смену пола прописано на законодательном уровне, отмечается в пояснительной записке. В НАТО входят 32 страны, включая Великобританию, Германию, Латвию, Литву, Эстонию, Норвегию, Финляндию и другие.

Законодатели подчеркивают, что «особую угрозу традиционным ценностям представляют деятельность различных организаций, созданных США и другими недружественными иностранными государствами, а также рядом транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций».

До этого сообщалось, что правительство России поддержало указанный законопроект. Его инициаторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова и Ирина Яровая.

В июне стало известно, что за последние два года количество российских детей, принятых на усыновление иностранными гражданами, сократилось почти на 90%

Ранее мигрантов поймали на усыновлении детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ.

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