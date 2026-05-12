В Новосибирске осудили мужчину, в прошлом году сбившего людей на остановке

Новосибирца приговорили к принудительным работам за ДТП с шестью пострадавшими
Telegram-канал Прокуратура Новосибирской области

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил 19-летнего местного жителя к четырем годам принудительных работ за совершение ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Молодого человека признали виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

«Подсудимый вину признал. Суд назначил виновному четыре года принудительных работ с лишением права управлять транспортным средством на 2,5 года», — говорится в заявлении.

ДТП, о котором идет речь, произошло в октябре прошлого года. Житель Новосибирска не справился с управлением арендованным автомобилем и совершил наезд на людей, находившихся на остановке общественного транспорта на улице Кирова. В результате шесть человек, включая ребенка, получили травмы. Здоровью троих пострадавших был причинен тяжкий вред. По данным ГИБДД, у молодого человека не было водительских прав. В прокуратуре рассказали, что он смог арендовать машину через аккаунт другого лица.

Ранее в Симферополе автобус влетел в остановку с людьми.

 
