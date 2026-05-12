Стала известна возможная причина стрельбы в школе на Кубани

Молодой человек, которого подозревают в нападении на школу на Кубани, мог сделать это из-за экзамена. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, за некоторое время до стрельбы он не смог сдать устное собеседование в рамках пробного экзамена по русскому языку. До этого у него в семье произошла трагедия, и он хотел перенести сдачу, но сделать это не удалось. В результате юноша сильно переживал.

Как рассказали родители учащихся, школьник стрелял не только в одноклассников. После нападения он спустился в спортзал, где в этот момент занимались первоклассники. В их сторону он выстрелил несколько раз.

Сейчас с подозреваемым проводят все необходимые мероприятия. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, молодой человек признался, что сам купил травматический пистолет.

Инцидент произошел в школе Гулькевичского района. Пострадавшие, по словам главы региона, находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывают помощь.

