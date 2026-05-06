В США 12-летняя школьница арестована после угроз начать стрельбу в школе

В США 12-летняя школьница арестована после того, как угрожала устроить стрельбу в начальной школе, пишет Fox News.
По данным офиса шерифа округа Волусия, угроза была отправлена с аккаунта одноклассника — 12-летнего мальчика, чьи данные для входа в систему использовала девочка.
Помимо угроз в адрес учителя, отправитель заявила, что откроет огонь в последний учебный день. Офицеры оперативно вычислили злоумышленницу, после чего она была задержана.
Ей предъявлены обвинения в письменной угрозе убийством. Комментариев от самой школы пока не поступало. Власти подчеркивают, что относятся к подобным инцидентам с максимальной серьезностью, даже если угрозы исходят от несовершеннолетних.
Ранее 13-летний подросток в США выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу. Раненого мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось