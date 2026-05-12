Таможня объяснила ситуацию с пчелами-нелегалами из Узбекистана

Челябинская таможня опровергла пропажу двух фур с пчелами из Узбекистана

В Челябинской таможне заявили РИА Новости, что информация о пропаже на территории России грузовиков с пчелами из Узбекистана не соответствует действительности.

По данным ведомства, в апреле компания, работающая в сфере пчеловодства, пыталась ввезти в Евразийский экономический союз две фуры с пчелопакетами через пункт пропуска МАПП Бугристое в Троицком районе.

После проверки документов Россельхознадзор запретил въезд первой фуры на территорию страны.

Второй грузовик прибыл на Троицкий таможенный пост 19 апреля 2026 года. После завершения таможенного транзита специалисты Россельхознадзора по Челябинской области провели дополнительную проверку соблюдения ветеринарных требований и также запретили ввоз.

В ведомстве уточнили, что компания позже предоставила новые документы, однако повторную проверку фура снова не прошла. Для вывоза пчелопакетов за пределы ЕАЭС организация оформила процедуру реэкспорта.

По данным информационной системы ФТС России, 2 мая 2026 года транспорт с пчелами прибыл на таможенный пост Атамекен на границе с Узбекистаном, где таможенный транзит завершили.

В Челябинской таможне добавили, что ветеринарный контроль на российско-казахстанской границе проводит Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

На днях несколько Telegram-каналов сообщили, что две фуры с нелегальными пчелами въехали через пункт пропуска в Челябинскую область без санитарного контроля, а их местонахождение якобы оставалось неизвестным.

Ранее женщина в США натравила рой пчел на полицейских, защищая друга от выселения.