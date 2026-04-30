В США женщина натравила рой пчел на полицию, чтобы защитить друга от выселения

Женщина в США натравила рой пчел на полицию, чтобы защитить онкобольного друга от выселения, пишет Metro.

Заместители шерифа приехали по адресу, чтобы вручить документы о выселении Алтону Кингу-младшему из его особняка стоимостью $1,9 млн. В этот момент к ним на грузовике с деревянными ящиками подъехала Ребекка Вудс.

Женщина, надев костюм пчеловода, подняла крышку ульев. По ее словам в суде, она хотела защитить бывшего соседа и друга от выселения, а заодно дать насекомым возможность собирать пыльцу. Когда Вудс потянулась за вторым ящиком, офицеры повалили ее на землю — однако в борьбе опрокинулись остальные ульи, выпустив сотни разъяренных пчел.

Присяжные признали женщину виновной по четырем пунктам в нападении и побоях, а также по двум — в нападении с использованием оружия.

