В России месяц ищут фуру с узбекскими пчелами

SHOT: фура с 1700 пчелами из Узбекистана пропала после въезда в Россию

В России уже месяц разыскивают грузовик с 1728 пчелами из Узбекистана, которые не прошли обязательный карантин. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фура пересекла пограничный пункт в Астраханской области в начале апреля. После этого машина должна была отправиться на карантин в деревню в Курганской области, однако до места назначения так и не добралась.

Как утверждает канал, карантин для ввезенных пчел обязателен, поскольку насекомые из южных регионов могут переносить опасные инфекции и паразитов.

Местные жители рассказали каналу, что в карантинной зоне в Курганской области не были готовы принимать пчел для санитарных процедур. По их словам, там отсутствуют ульи и необходимое оборудование.

После этого общественники обратились в Россельхознадзор. Также пасечники направили заявления в прокуратуру и МВД. Сейчас фуру и водителя ищут по всей стране.

По данным канала, пчелы из Средней Азии могут быть скрытыми переносчиками заболеваний и паразитов. При бесконтрольном ввозе это может привести к массовому мору местных пчелиных семей и создать угрозу для производства меда.

Кроме того, авторы материала утверждают, что узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы способны вызвать сильный отек и даже анафилактический шок. Также сообщается, что употребление меда с нелегальных пасек может быть связано с риском заражения сальмонеллезом и другими заболеваниями.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

