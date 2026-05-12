Российский суд назначил Telegram многомиллионный штраф

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 млн рублей за отказ удалить незаконный на территории России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что Telegram Messenger Inc. признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

5 мая стало известно, что суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке»).

В конце апреля мессенджер штрафовали на 7 млн рублей. В марте сообщалось, что задолженность Telegram по штрафам за нарушение законов достигла почти 35,9 млн рублей.

Ранее стало известно о потере Telegram миллионов пользователей из России.