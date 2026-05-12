Агроном рассказал, какие яйца самые безопасные для здоровья

На безопасность яиц влияют условия содержания птицы. При этом сильной разницы между домашним и магазинным продуктом нет. Об этом aif.ru сообщил агроном, биолог Денис Терентьев.

«Нужно понимать простую вещь: безопасность определяется не тем, домашнее оно или нет, а тем, в каких условиях содержится птица .На выгуле яйцо чаще загрязняется, и это нормально. Поэтому чистота гнезд — обязательна», — объяснил специалист.

По его словам, яйцо не должно находиться в грязи. В противном случае есть риск занести вместе с ним на кухню паразитов.

Эксперт добавил, что гарантировать безопасность яиц вне зависимости от их происхождения получится только благодаря двум надежным способам. В первую очередь перед употреблением необходимо подвергать продукт термической обработке. Таким образом удастся уничтожить все возможные патогены. Помимо этого, следует контролировать условия содержания птицы, если есть такая возможность.

Экономист Леонид Холод до этого говорил, что недорогие яйца, стоимостью около 40 рублей, отличаются от дорогих, цена на которые может достигать примерно 110 рублей, практически не имеют отличий. По его словам, в большинстве случаев разница заключается лишь в их размере и возрасте курицы.

