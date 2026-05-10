Назван популярный продукт, снижающий риск развития болезни Альцгеймера на 27 %

Регулярное употребление яиц может быть связано со сниженным риском болезни Альцгеймера у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лома-Линда. Работа опубликована в журнале The Journal of Nutrition (JN).

Ученые проанализировали данные около 40 тысяч участников исследования Adventist Health Study-2 старше 65 лет. За их состоянием наблюдали в среднем 15 лет, а случаи болезни Альцгеймера фиксировали по медицинским данным Medicare.

Оказалось, что у людей, которые ели яйца не менее пяти раз в неделю, риск развития болезни Альцгеймера был на 27% ниже по сравнению с теми, кто не ел яйца совсем.

«По сравнению с полным отсутствием яиц в рационе употребление как минимум пяти яиц в неделю может снижать риск болезни Альцгеймера», — заявил руководитель исследования Джоан Сабате.

Даже умеренное потребление оказалось связано с потенциальной пользой. Участники, которые ели яйца 1–3 раза в месяц, имели риск болезни на 17% ниже, а при употреблении 2–4 раза в неделю снижение риска составляло около 20%.

Исследователи объясняют эффект составом яиц. Они богаты холином — веществом, необходимым для синтеза ацетилхолина, участвующего в памяти и передаче сигналов между нервными клетками.

Кроме того, яйца содержат лютеин и зеаксантин — каротиноиды, которые накапливаются в ткани мозга и связаны с более высокими когнитивными показателями и снижением окислительного стресса. Также в яйцах присутствуют омега-3 жирные кислоты и фосфолипиды, важные для работы нейронов.

Ранее ученые выяснили, что диета может замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера.

 
