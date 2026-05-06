Экономист объяснил, почему дешевые яйца не всегда плохого качества

Недорогие яйца, стоимостью около 40 рублей, отличаются от дорогих, цена на которые может достигать примерно 110 рублей, практически не имеют отличий. В большинстве случаев разница заключается лишь в их размере и возрасте курицы. Об этом Life.ru рассказал экономист Леонид Холод.

По словам специалиста, на размер яиц влияет только возраст несушки. Категория С1 является наиболее ходовой и популярной среди покупателей. Такой товар не самый дорогой, но и не самый маленький.

Экономист подчеркнул, что летом 2025 года одни и те же яйца С1 продавались по цене от 37 до 110 рублей. При этом недорогие яйца не являются браком, а считаются результатом небольшого перепроизводства, который вынуждает менее эффективные предприятия снижать стоимость, чтобы не уничтожать продукцию.

«Если это легальный производитель и легальный продавец, то понятие «нормальная/ненормальная цена» не отражает качество яиц», — объяснил эксперт.

По его мнению, государству важно вмешиваться в ценообразование исключительно при резких скачках. При стабильной ситуации «нормальная цена С1» будет составлять от 90 до 105 рублей.

