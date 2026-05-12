На пивоварне в Томской области произошел смертельный взрыв

Baza: в Томской области мужчина погиб при взрыве резервуара на пивоварне

В Томской области мужчина погиб после взрыва металлического резервуара на пивоварне. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, трагедия произошла в селе Кожевниково. Сотрудник предприятия занимался осушением металлических емкостей. Во время работ в одном из резервуаров резко поднялось давление, после чего произошел взрыв.

Полученные травмы и ударная волна оказались смертельными. Мужчина погиб на месте.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также проверяется, соблюдали ли на предприятии требования техники безопасности.

