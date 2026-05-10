В Пятигорске произошел крупный пожар на рынке

На рынке «Лира» в Пятигорске произошел сильный пожар. Об этом сообщает Stavropol.Media со ссылкой на очевидцев.

По данным СМИ, на месте сейчас работают пожарные расчеты. Причина возгорания и точная площадь пожара устанавливаются, данных о пострадавших не поступало.

Утром 10 мая в поселке Бисерть в Свердловской области загорелись семь частных домов. Пламя быстро распространилось из-за плотной застройки и сильного ветра, скорость порывов которого достигает 20 м/с. Губернатор региона Денис Паслер заявил, что ситуация находится под контролем. По словам главы Бисертского муниципального округа Валентины Суровцевой, в гостинице «Увал» был организован пункт временного размещения, но пока жители населенного пункта туда не обращались.

В конце апреля природный пожар произошел на территории артиллерийского полигона в провинции Гелдерланд на востоке Нидерландов. Речь идет о полигоне Т-Харде, который является единственным в стране учебным комплексом, где разрешены стрельбы из артиллерии и минометов.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в США произошел взрыв.