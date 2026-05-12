Психолог объяснил, как пережить кризис смысла жизни

Кризис смысла жизни у человека возникает в случае, когда он начинает переосмысливать старые ценности и цели, лишая их прежней значимости. При этом у него возникает чувство, что в жизни не осталось ничего по-настоящему важного, стремиться больше никуда не нужно. Это накладывается на убеждение, что человек обязательно должен знать смысл существования, на фоне чего и возникают страдания, объяснил психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Человеку какое-то время казалось, что он видит свои цели, знает, зачем он живет и чего хочет. А потом он вдруг понял, что либо своих целей не добьется, либо может добиться, но это теряет для него ценность. И новых ориентиров у него пока нет. Это и есть кризис смысла», — пояснил специалист.

В такой ситуации важно, чтобы человек разрешил себе просто постоять на месте и никуда не спешить – в этом случае кризис не будет болезненным, зато появится возможность спокойно найти новые ориентиры. В любом случае само по себе желание получить однозначный ответ о смысле жизни равноценно стремлению к полному всемогуществу и контролю, что невозможно, подчеркнул Хорс. По его словам, именно отказ от попытки получить этот контроль является выходом из кризиса.

«Нужно признать как факт, что мы можем чего-то не знать, в том числе, в чем смысл жизни. Признать, что это не обязательная составляющая счастья, что можно получать счастье просто от процесса», — подчеркнул психолог.

Он пояснил, что это является лучшей профилактикой от ощущения бессмысленности, то есть важно периодически напоминать себе, что смысл можно находить и терять снова и снова, и каждый из новых вариантов является нормальным и естественным для человека. Важно объяснить себе, что незнание смысла жизни – это не плохо, напомнив о бесконечном количестве философов и ученых, которые бились над этой проблемой, добавил эксперт. По его мнению, это больше вопрос оценок – как именно относиться к наличию подобных неразрешимых вопросов.

До этого психолог Валерия Амелина-Прилепская посоветовала людям, находящимся в поиске смысла жизни, постараться увидеть внутри себя что-то более ценное, чем потребности и требования общества. По ее мнению, смысл каждый должен найти сам, не ориентируясь на чужие шаблоны. Одной из проблем современного общества она назвала культ успеха, на фоне которого всем приходится носить маски. Если близкий человек не справился с нагрузкой и оказался в ситуации поиска и кризиса, его важно поддержать, ни в коем случае не обесценивая переживаний, подчеркнула специалист.

