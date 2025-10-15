Психологи объяснили, как помочь человеку в кризисе найти смысл жизни

Жители Москвы стали чаще обращаться к сотрудникам неотложной психологической помощи, причем одной из основных проблем стал поиск смысла жизни. По мнению клинического психолога Антона Коровина, такие вопросы появляются у людей, которые переживают тяжелые события. В беседе с 360.ru он посоветовал помочь близким, оказавшимся в такой ситуации, и вовремя направить их к специалисту.

«Порой, находясь в суете, в рутине, мы забываем про собственную жизнь. И начинаем задумываться, когда впадаем, не дай бог, либо в какое-то расстройство, либо в психическую подавленность», — отметил психолог.

Если кому-то из близких, столкнувшихся с кризисом, становится только хуже, то нужно мягко направить его в сторону получения психологической помощи, добавил эксперт.

В свою очередь психолог Валерия Амелина-Прилепская посоветовала людям, находящимся в поиске смысла жизни, постараться увидеть внутри себя что-то более ценное, чем потребности и требования общества. По ее мнению, смысл каждый должен найти сам, не ориентируясь на чужие шаблоны.

«Когда человек пробуждается, его выдергивают из каких-то шаблонов, он осознает: подождите, стоп, а в чем смысл жизни-то? Вот эти потрясения имеют даже благоприятную точку — наконец-то человек начинает смотреть: что на самом деле важно для меня, а было ли важно все то, чем я жил…», — пояснила специалист.

Одной из проблем современного общества она назвала культ успеха, на фоне которого всем приходится носить маски. Если близкий человек не справился с нагрузкой и оказался в ситуации поиска и кризиса, его важно поддержать, ни в коем случае не обесценивая переживаний, заключила психолог.

До этого ученые выяснили, какие факторы в большей степени влияют на ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. Оказалось, что наиболее сильная связь наблюдается между ощущением смысла жизни и позитивными эмоциями. Вне зависимости от пола решающую роль играет самоэффективность: чем выше уверенность в собственных силах, тем выше вероятность, что человек будет чувствовать себя счастливым и успешным.

По словам исследователей, развить веру в собственные силы помогают родители, учителя и наставники, правильно подбирая вызовы в соответствии с уровнем умений. Такие ситуации создают состояние «потока», которое формирует чувство мастерства и уверенности.

