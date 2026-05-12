Охвативший несколько этажей жилого дома пожар в Грозном сняли на видео

Появилось видео с сильным пожаром, который охватил многоэтажный жилой дом в столице Чечни — Грозном. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На видео, снятом очевидцами, можно увидеть, что пламя охватило сразу несколько этажей здания. На одном из роликов слышны крики и плач женщины. Пожар был настолько сильным, что перекинулся на стоящие неподалеку от дома машины. На месте происшествия работали несколько пожарных бригад.

Как сообщил мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров в Telegram-канале, к полуночи 12 мая возгорание было полностью ликвидировано. Всех жильцов дома успели оперативно эвакуировать. Несколько человек отравились угарным газом, их госпитализировали. Жизни пострадавших ничего не угрожает, уточнил глава города.

Крупный пожар в девятиэтажке на улице Садаева в Грозном произошел вечером 11 мая. По словам начальника главного управления МЧС России по Чечне Алихана Цакаева, пожар оперативно потушили — «практически за 15 минут». Предварительной причиной возгорания он назвал неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Ингушетии загорелись двухэтажный дом и соседние постройки.

 
