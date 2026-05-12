В Ингушетии загорелись двухэтажный дом и соседние постройки

В селе Сурхахи в Ингушетии загорелись несколько строений в частном секторе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по республике в Telegram-канале.

Сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Восточной, поступило в 22:49 (совпадает с мск).

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел переход огня на соседние строения. Предварительно огнем охвачено 200 квадратных метров», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка частного сектора.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Как сообщили в МЧС, к тушению возгорания привлекли свыше 30 человек и шесть единиц техники.

Накануне пожар произошел в поселке Бисерть в Свердловской области. Огонь охватил семь частных домов. Распространению пламени способствовали плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщал Telegram-канал 112. По его данным, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находились более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

Ранее в Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов.

 
