Стал известен размер выплат пострадавшим от удара ВСУ в Чебоксарах

РИА: семьи погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах получат по 1,5 млн рублей
bazabazon/Telegram

Семьям погибших при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чебоксарах выплатят по 1,5 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы Чувашии.

Уточняется, что пострадавшим от налета дронов выплатят от 313 тыс. до 627 тыс. рублей в зависимости от тяжести полученных травм.

Кроме того, пострадавшим от атаки ВСУ положена единовременная выплата в размере 15 675 рублей на человека, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества: за частично утраченное – 78 375 рублей на человека, за полностью утраченное – 156 750 рублей на человека, уточнили в пресс-службе.

ВСУ атаковали Чебоксары ночью и ранним утром 5 мая. Обломки БПЛА повредили торговый центр и жилые дома. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, а школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Глава Чувашии Олег Николаев назвал атаку ВСУ «беспрецедентным вызовом» и «самой масштабной». В республике ввели режим ЧС.

Позднее в региональном Минздраве сообщили, что в настоящее время в больницах республики остаются 11 человек, из них трое – в тяжелом состоянии. Всего в результате налета пострадали 37 человек, двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Чебоксарах увеличилось число поврежденных БПЛА домов.

 
